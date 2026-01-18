Украинские дроны атаковали 11 регионов России за ночь

Так, цели были ликвидированы в воздушном пространстве следующих регионов: 23 беспилотника — над Белгородской областью, 13 — над Брянской, по шесть — над Ростовской областью и Республикой Северная Осетия — Алания, по четыре — над Астраханской и Волгоградской областями. Также два дрона сбили над территорией Курской области, а еще про одному — в воздухе над Воронежской, Рязанской областями, Ставропольским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.