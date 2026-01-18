Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Ростовской областью за ночь сбили шесть дронов

В Минобороне сообщили о шести сбитых беспилотниках над Ростовской областью за ночь.

Источник: Комсомольская правда

Над Ростовской областью в течение прошедшей ночи сбили шесть беспилотников, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 63 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над всей страной, — уточнили в ведомстве.

Помимо Ростовской области, БПЛА уничтожали также над Белгородской, Брянской областями, Северной Осетией, Астраханской, Волгоградской областями и другими территориями.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что минувшей ночью воздушную атаку отражали в Милютинском районе и в городе Каменск Шахтинский.

— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться. Беспилотная опасность сохраняется. Будьте бдительны, — написал Юрий Борисович.

Подпишись на нас в MAX и Telegram!

Читайте также.

В Ростове в доме на Левенцовке, пострадавшем от БПЛА, может рухнуть подъезд.

Повреждены дома, пожар на предприятии: Что происходит после атаки БПЛА в Ростове 14 января 2026.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше