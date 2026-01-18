Над Ростовской областью за ночь сбили шесть дронов

Над Ростовской областью в течение прошедшей ночи сбили шесть беспилотников, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 63 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над всей страной, — уточнили в ведомстве.
Помимо Ростовской области, БПЛА уничтожали также над Белгородской, Брянской областями, Северной Осетией, Астраханской, Волгоградской областями и другими территориями.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что минувшей ночью воздушную атаку отражали в Милютинском районе и в городе Каменск Шахтинский.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться. Беспилотная опасность сохраняется. Будьте бдительны, — написал Юрий Борисович.
