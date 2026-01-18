Девочку травмировало упавшей с крыши глыбой снега, возбуждено уголовное дело

Следователи предварительно установили, что несчастный случай произошел, когда крышу торгового центра очищали от снега и наледи. При проведении работ были допущены нарушения, уточнили в СК. В частности, работники, которые проводили очистку, не обозначили и не огородили должным образом место возможного схода снега.