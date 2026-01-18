Девочку травмировало упавшей с крыши глыбой снега, возбуждено уголовное дело

Инцидент произошел накануне вечером у ТЦ «Dana Mall».
Следователи предварительно установили, что несчастный случай произошел, когда крышу торгового центра очищали от снега и наледи. При проведении работ были допущены нарушения, уточнили в СК. В частности, работники, которые проводили очистку, не обозначили и не огородили должным образом место возможного схода снега.
В результате падения снега и наледи с крыши получила травмы 17-летняя жительница столицы. Она находится в больнице.
По информации СК, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, специалисты Государственного комитета судебных экспертиз.
По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого и менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности.
«Особое внимание в ходе расследования будет уделено причинам и условиям, способствовавшим травмированию несовершеннолетней», — подчеркнули в СК.
Правоохранители напомнили о том, что зимой необходимо быть особенно осторожными и бдительными из-за возможного схода снега и наледи с кровель зданий.
Рекомендуется не ходить вблизи строений с большими снежными шапками на крышах, а также не парковать рядом автомобиль.
В СК призвали пешеходов особое внимание уделять огороженным участкам и обходить их.
Кроме того, проходя мимо зданий и строений целесообразно снять наушники и капюшон, чтобы вовремя услышать предупреждающий о сходе снега с крыши треск или крики прохожих.
Также в Следственном комитете напомнили: управляющие организаций обязаны своевременно организовать работы по очистке крыш от снега, должным образом ограждая опасные зоны.