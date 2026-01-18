Ричмонд
Девочку травмировало упавшей с крыши глыбой снега, возбуждено уголовное дело

МИНСК, 18 янв — Sputnik. Несовершеннолетняя минчанка получила травмы, когда на нее с крыши торгового центра упала глыба снега и наледи, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел накануне вечером у ТЦ «Dana Mall».

Следователи предварительно установили, что несчастный случай произошел, когда крышу торгового центра очищали от снега и наледи. При проведении работ были допущены нарушения, уточнили в СК. В частности, работники, которые проводили очистку, не обозначили и не огородили должным образом место возможного схода снега.

В результате падения снега и наледи с крыши получила травмы 17-летняя жительница столицы. Она находится в больнице.

По информации СК, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, специалисты Государственного комитета судебных экспертиз.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого и менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности.

«Особое внимание в ходе расследования будет уделено причинам и условиям, способствовавшим травмированию несовершеннолетней», — подчеркнули в СК.

Правоохранители напомнили о том, что зимой необходимо быть особенно осторожными и бдительными из-за возможного схода снега и наледи с кровель зданий.

Рекомендуется не ходить вблизи строений с большими снежными шапками на крышах, а также не парковать рядом автомобиль.

В СК призвали пешеходов особое внимание уделять огороженным участкам и обходить их.

Кроме того, проходя мимо зданий и строений целесообразно снять наушники и капюшон, чтобы вовремя услышать предупреждающий о сходе снега с крыши треск или крики прохожих.

Также в Следственном комитете напомнили: управляющие организаций обязаны своевременно организовать работы по очистке крыш от снега, должным образом ограждая опасные зоны.