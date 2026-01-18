Пожизненно осужденный маньяк Чигиринских добивается изменения приговора

Чигиринских изнасиловал и задушил трех девочек возрастом от 8 до 10 лет в 2005, 2008 и 2009 годах в Первоуральске (Свердловская область). Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у мужчины есть расстройства, но патологии нет, то есть он осознавал тяжесть своих действий. Суд над ним состоялся в январе 2010-го.