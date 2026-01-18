Пожизненно осужденный маньяк Чигиринских добивается изменения приговора

Серийный убийца Николай Чигиринских («Первоуральский душитель» или «Первоуральский маньяк»), отбывающий пожизненный срок за изнасилование и убийство трех девочек, пытается добиться изменения приговора. Об этом говорится в судебных материалах.
В 2010 году мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы, признав виновным в убийствах, изнасилованиях и краже 2 тысяч рублей. В судебных документах отмечается, что в 2016-м в России внесли изменения в законодательство, согласно которым за хищение денег в размере до 2,5 тысячи рублей предусматривается административная ответственность. В этой связи пересмотра приговора и требует Чигиринских.
Осужденный направил заявление в суд в Хабаровском крае, однако там его отказались принимать. Мужчина обжаловал это решение, и его ходатайство отправили на новое рассмотрение. Заседание пока не назначено, уточняется в судебных материалах.
Чигиринских изнасиловал и задушил трех девочек возрастом от 8 до 10 лет в 2005, 2008 и 2009 годах в Первоуральске (Свердловская область). Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у мужчины есть расстройства, но патологии нет, то есть он осознавал тяжесть своих действий. Суд над ним состоялся в январе 2010-го.