Трамп гонит Данию, а в России призвали не «провоцировать папочку»: что происходит вокруг Гренландии

Трамп хочет, чтобы Гренландия отошла США.
Чтобы избежать возможного введения пошлин США, Бельгии необходимо вывести солдат из Гренландии, сказал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, обращаясь к Еврокомиссии. Американский лидер Дональд Трамп требует, чтобы Дания отдала контроль над Гренландией США. Он беспокоится, что самый большой остров в мире отойдет России или Китаю. Что происходит вокруг Гренландии и какие войска прибывают на остров — в материале URA.RU.
«Не провоцируйте папочку».
Брюсселю нужно вывести солдат из Гренландии, чтобы избежать возможные пошлины со стороны США. Об этом заявил Дмитриев, обращаясь к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
«Уважаемая Урсула “Пфайзер” фон дер Ляйен, не провоцируйте папочку! Заберите обратно 13 солдат, отправленных в Гренландию. За каждого отправленного солдата вы можете получить дополнительную пошлину в размере один процент», — написал Дмитриев в социальной сети X.
Трамп выгоняет Данию из Гренландии.
Трамп требует, чтобы Дания оставила Гренландию.
Трамп также заявил, что Дании следует «немедленно убираться» из Гренландии. Он аргументировал это переживанием из-за того, что остров может отойти России или Китаю. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social. За несколько дней до этого президент США резко отреагировал на данные датской разведки, согласно которым в 2025 году якобы усилилась военная активность России и Китая в районе Гренландии и в Арктике.
«На двух собачьих упряжках этого не сделать! Только США могут!!! В прошлом году датская разведка предупреждала о военных целях России и Китая в Гренландии и Арктике», — добавил он, обращаясь к представителям НАТО.
В Дании считают, что США не нужна Гренландия.
Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что приобретение Гренландии Штатами «совершенно излишне». Об этом он сообщил поздно вечером 14 января по итогам переговоров с Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне, охарактеризовав беседу с американским официальным лицом как «откровенную». Также он раскрыл, что у них с американцами имеются «фундаментальные разногласия по вопросу Гренландии». По его словам, переубедить США не удалось и их амбиции остаются неизменными.
Глава датского внешнеполитического ведомства отметил, что Копенгаген осознает формирование «новой архитектуры безопасности» в Арктике, однако не рассматривает передачу Гренландии под контроль США в качестве ответа на возникающие вызовы. Расмуссен подчеркнул, что остров, обладающий широкой автономией в составе Королевства Дания, не должен становиться предметом территориальных претензий.
Министр иностранных дел и независимости Гренландии Вивиан Моцфельдт после переговоров с американской стороной и вовсе расплакалась. «Последние несколько дней были тяжелыми. Мы подготовились, и давление только усиливалось», — призналась дипломат, передает 360.ru.
Европа вызывается защищать Гренландию.
В Евросоюзе заявили, что готовы поддерживать Гренландию.
«Гренландия — это европейская территория, которая находится под защитой НАТО. НАТО, союзники по НАТО, европейские страны абсолютно способны защитить свою территорию от любой угрозы, откуда бы она ни исходила», — сказал Барро.
Зачем другие страны поддерживают Данию.
Европейские государства, направившие военных в Гренландию, были вынуждены отреагировать на обострение ситуации вокруг острова, заявил ОТР политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. По его словам, НАТО переживает «неофициальную трансформацию».
Станкевич отметил, что ранее НАТО опирался на «союзнический мост» через Атлантику — военная инфраструктура и театр возможных боевых действий находились в Европе, а ключевые финансовые и боевые ресурсы располагались в США. Сейчас этот трансатлантический «мост», по его оценке, разрушается, а Вашингтон становится «нарушителем внутриблоковых правил».
«За всем этим стоит намерение, что если даже завтра США блок покинут, о чем они время от времени угрожают, заберут свои войска, перестанут вносить деньги, [не допустить] гибели блока в целом, чтобы европейскую часть сохранить путем такой внутренней солидарности, уже без Америки», — сказал эксперт.
В Гренландию пребывают европейские военные.
В Гренландию прибыли около 30 военных из Дании и Франции.
По данным Bild, на остров уже высадилось первое десантное подразделение в составе 30 человек. «Это произошло очень быстро: всего через семь часов после безрезультатного завершения саммита в Вашингтоне ночью в Гренландии высадились первые подразделения спецназа и разведки из Европы», — пишет издание. Подчеркивается, что в самолете были спецназовцы Дании и Франции.
Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что отправка военных из Европы в Гренландию не является демонстрацией силы для Вашингтона. «Это выглядит так, будто мы хотим сказать: приходи, Дядя Сэм, давай устроим хорошую битву и посмотрим, кто победит. Таких намерений абсолютно нет», — приводит Politico слова министра.
Отправит ли Украина войска на защиту острова.
Власти Дании не могут запросить у ВСУ помощи для защиты Гренландии от США. Тему об отправке украинских военнослужащих на континент обсудили в местных СМИ. Украина имеет обязательства лишь по продолжению реформ в сфере госуправления и борьбы с коррупцией, пишет украинский telegram-канал «Политика страны».
«Однако, если прочитать само соглашение о безопасности, то в нем нет никаких военных обязательств Украины перед Данией. На процентов 90 соглашение состоит из обязательств Дании перед Украиной», — говорится в публикации.
Удастся ли Европе сдержать Трампа.
По оценке The Wall Street Journal, наращивание присутствия, которое сейчас происходит в районе Крайнего Севера, остается весьма скромным по своим масштабам, однако при этом носит беспрецедентный характер. Ранее государства — союзники США и партнеры по НАТО — не прибегали к подобным шагам.
«Эта демонстрация европейского единства, пусть изначально и задумывалась как чисто символический жест, должна в то же время дать Дании определенные преимущества в возможных переговорах с Трампом», — пишет газета. Она ссылается на свои источники.
В свою очередь Der Spiegel полагает, что направленного на остров контингента явно недостаточно, чтобы успокоить Трампа. Этого якобы и недостаточно, чтобы убедить его в том, что европейские государства относятся к вопросам безопасности в Арктике с должной ответственностью.
Схожую, критическую позицию занимает и The Guardian. Газета указывает, что европейские страны в спешном порядке пытаются сдержать Трампа, в то время как Дания до сих пор пребывает в состоянии шока от происходящего. На фоне недавней операции в Венесуэле инициативы американского президента уже не рассматриваются как простое запугивание и воспринимаются куда более серьезно.
В России нашли причину происходящему.
По словам Захаровой, ситуация относится к разряду «без меня меня не женили».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ироничном тоне высказалась о ситуации. Она отметила, что происходящее напоминает беспорядочные попытки сформировать «какие‑то полчища, полки якобы для защиты Гренландии», что, по ее выражению, относится к ситуации из разряда «без меня женили». По оценке Захаровой, текущая обстановка вокруг острова обусловлена тем, что западный мир на протяжении долгого времени пребывает в состоянии кризиса.
В США призвали давить европейцев «как жуков».
Однако намеченная европейскими странами отправка войск в Гренландию не повлияет на стремление Трампа добиться установления контроля над островом. Об этом сообщили в Белом доме.
При этом американский журналист Грег Гатфилд в эфире своей программы на телеканале Fox News заявил, что европейские военных в Гренландии нужно подавить «как жуков». По его словам, Европа выделила для защиты Гренландии совсем немного военнослужащих, которые не смогут противостоять США в случае начала конфликта.
«Что же они собираются делать, с их небольшими армиями? Они посылают лишь десятки человек. Давайте раздавим их, как жуков, говорю я. Раздавите их как жуков!» — сказал он.