Трамп гонит Данию, а в России призвали не «провоцировать папочку»: что происходит вокруг Гренландии

Трамп также заявил, что Дании следует «немедленно убираться» из Гренландии. Он аргументировал это переживанием из-за того, что остров может отойти России или Китаю. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social. За несколько дней до этого президент США резко отреагировал на данные датской разведки, согласно которым в 2025 году якобы усилилась военная активность России и Китая в районе Гренландии и в Арктике.