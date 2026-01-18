Глава ЦБ Латвии призвал Европу готовиться к войне с Россией

«Наивно думать, что мы не воюем [с Россией]», — сказал Казакс в интервью Financial Times. Входящий в управляющий совет Европейского центрального банка и рассматриваемый как кандидат на пост вице-президента ЕЦБ Казакс заявил, что центральные банки и финансовая система должны быть готовы к дальнейшему обострению ситуации.