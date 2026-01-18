Глава ЦБ считает, что его блок якобы находится в состоянии войны с РФ.
Глава Банка Латвии Мартиньш Казакс призвал европейских политиков отказаться от «наивного» подхода к тому, что Европейский союз фактически уже находится «в состоянии войны» с Россией. Такое заявление он сделал в интервью. Однако Москва неоднократно заявляла, что не планирует никаких военных действий с Европой.
«Наивно думать, что мы не воюем [с Россией]», — сказал Казакс в интервью Financial Times. Входящий в управляющий совет Европейского центрального банка и рассматриваемый как кандидат на пост вице-президента ЕЦБ Казакс заявил, что центральные банки и финансовая система должны быть готовы к дальнейшему обострению ситуации.
По его словам, одной из ключевых задач становится гарантия бесперебойной работы наличных и безналичных платежей в кризисных условиях. Это, в частности, предполагает обязанность коммерческих банков поддерживать функционирование сетей «критически важных» банкоматов, включая часть устройств, оснащенных автономными источниками электроснабжения.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва не планирует нападать на европейские страны или оккупировать их. Подобные заявления, по словам Лаврова, Москва всегда слышит. «Возможно, выдвигающие их знают о планах России больше, чем мы сами», — подчеркнул он.