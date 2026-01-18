Ричмонд
В Новосибирске вагон поезда сошел с рельсов

НОВОСИБИРСК, 18 янв — РИА Новости. Вагон пригородного поезда сошел с рельсов на станции Новосибирск-Главный Западно-Сибирской железной дороги, причины выясняются, обошлось без задержек в движении поездов, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Источник: © РИА Новости

«По предварительным данным, сегодня около 04.00 (00.00 мск — ред.) при проведении маневровых работ на станции Новосибирск-Главный Западно-Сибирской железной дороги произошел сход с пути вагона пригородного поезда. Задержек в движении подвижного состава по станции не последовало. Причины и обстоятельства события устанавливаются», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Новосибирская транспортная прокуратура проверяет исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.