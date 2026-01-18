В Барнауле вынужденно сел самолет из Сочи

НОВОСИБИРСК, 18 янв — РИА Новости. Самолет, летевший из Сочи в Кемерово, в воскресенье свершил вынужденную посадку в Барнауле, предварительно, из-за технической неисправности, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«По предварительным данным, сегодня около 08.00 (04.00 мск — ред.) в ходе выполнения рейса по маршруту Сочи-Кемерово воздушное судно (Boeing 737−800) авиакомпании “Северный ветер” по технической причине осуществило незапланированную посадку в международном аэропорту Барнаула имени Г. С. Титова», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
В прокуратуре уточнили, что на борту находились свыше 160 пассажиров. Самолет был временно выведен из эксплуатации.
Барнаульская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.