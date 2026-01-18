Задержки и отмены рейсов: что происходит в аэропортах после атак БПЛА 18 января

В ночь на 18 января вводились ограничения на полеты в некоторых аэропортах.
18 января в аэропортах России сообщается о задержках рейсов на вылет и прилет. По данным Росавиации, ночью из-за атак беспилотников была ограничена работа аэропортов в Оренбурге, Ульяновске, Пензе, Тамбове, Краснодаре, Волгограде. Подробнее о ситуации в крупных аэропортах России на данный момент — в материале URA.RU.
Атаки беспилотников в ночь с 17 на 18 января 2026.
В ночь с 17 на 18 января дежурные подразделения сил противовоздушной обороны уничтожили 63 БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны.
Цели были поражены в воздушном пространстве следующих регионов: 23 беспилотника — над Белгородской областью, 13 — над Брянской областью, по шесть — над Ростовской областью и Республикой Северная Осетия — Алания, по четыре — над Астраханской и Волгоградской областями. Кроме того, два дрона были сбиты над Курской областью, еще по одному — в небе над Воронежской и Рязанской областями, Ставропольским краем, Крымом, а также над акваторией Азовского моря.
По данным Росавиации, ночью вводились ограничения на работу аэропортов в Ульяновске, Пензе, Тамбове, Краснодаре, Волгограде. На данный момент ограничения сняты, задержки рейсов фиксируются только в аэропорту Краснодара.
Задержки и отмены авиарейсов во Внуково 18 января 2026.
В аэропорту Внуково сообщается о задержке вылета самолета в Стамбул: рейс отправится в 08:35 вместо 07:55. Вылет в Душанбе перенесли с 08:50 на 11:20. Самолет в Ереван отправится в 10:45 вместо 09:40. С опозданием отправятся рейсы в Анталью (вылет в 10:50 вместо 09:40), в Краснодар (вылет в 10:25 вместо 09:55). Отменен рейс в Санкт-Петербург, назначенный на 08:00.
По данным онлайн-табло, рейсы на прилет также задерживаются. Самолет из Еревана приземлится во Внуково в 06:35 вместо 06:25. Прибытие самолета из Стамбула перенесли с 06:25 на 07:23.
Позже прилетят рейсы из Бухары (прилет в 11:26 вместо 07:35), из Тюмени (прилет в 08:39 вместо 08:10), из Минска (прилет в 08:35 вместо 08:15), из Самарканда (прилет в 08:38 вместо 08:15), из Красноярска (прилет в 08:54 вместо 08:15), из Еревана (прилет в 10:06 вместо 08:15), из Сургута (прилет в 09:13 вместо 08:35), из Грозного (прилет в 09:13 вместо 08:35), из Санкт-Петербурга (прилет в 10:09 вместо 09:30).
Задержки и отмены авиарейсов в Домодедово 18 января 2026.
В Домодедово фиксируются задержки рейсов на прилет и вылет. С опозданием отправится рейс в Калининград: самолет вылетит в 12:30 вместо 11:30. Отправку рейса в Ургенч перенесли с 11:55 на 12:25.
С опозданием прибудут в Домодедово самолеты из Барнаула (прилет в 09:33 вместо 08:50), из Новосибирска (прилет в 09:53 вместо 09:05), из Кемерово (прилет в 09:29 вместо 09:10), из Екатеринбурга (прилет в 11:35 вместо 10:05), из Бишкека (прилет в 10:53 вместо 10:25), из Норильска (прилет в 11:06 вместо 10:50), из Ургенча (прилет в 11:25 вместо 10:55), из Улан-Удэ (прилет в 11:46 вместо 11:15).
Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 18 января 2026.
В аэропорту Шереметьево сообщается о задержке рейса в Минеральные Воды: самолет вылетит в 08:15 вместо 07:35. Вылет рейса в Волгоград перенесли с 07:45 на 08:35. С опозданием отправятся самолеты в Грозный (вылет в 10:15 вместо 08:15), в Махачкалу (вылет в 09:15 вместо 08:50), в Краснодар (вылет в 08:30 вместо 09:00).
Отменен рейс в Санкт-Петербург, назначенный на 08:30. На прилет задерживается рейс из Стамбула: самолет приземлится в 08:25 вместо 06:40.
Прибытие рейса из Новосибирска перенесли с 07:35 на 08:43. Позже прибудут самолеты из Новокузнецка (прилет в 08:05 вместо 07:40), из Тегерана (прилет в 20:07 вместо 07:45), из Еревана (прилет в 09:22 вместо 09:05), из Красноярска (прилет в 09:42 вместо 09:20), из Нового Уренгоя (прилет в 10:03 вместо 09:25), из Сургута (прилет в 09:56 вместо 09:30), из Бухары (прилет в 10:10 вместо 09:50).
Задержки и отмены авиарейсов в Пулково (Санкт-Петербург) 18 января 2026.
В аэропорту Санкт-Петербурга сообщается о задержках на прилет и вылет. С опозданием на 45 минут отправится рейс в Москву: самолет вылетит в 08:45 вместо 08:00). Отправку рейса в Ереван перенесли с 10:00 на 11:50. Отменен рейс в Москву, назначенный на 11:00.
Прибытие в Пулково рейса из Новосибирска задерживается почти на час: самолет приземлится в 09:18 вместо 08:10. Позже прибудут самолеты из Махачкалы (прилет в 09:12 вместо 08:40), из Еревана (прилет в 10:50 вместо 09:00), из Сургута (прилет в 10:47 вместо 09:20), из Барнаула (прилет в 10:14 вместо 09:40), из Новокузнецка (прилет в 10:25 вместо 10:05), из Норильска (прилет в 10:47 вместо 10:15), из Ташкента (прилет в 10:45 вместо 10:10).
Задержки и отмены авиарейсов в региональных аэропортах России 18 января 2026.
Задержки и отмены авиарейсов в Кольцово (Екатеринбург) 18 января 2026.
По данным онлайн-табло, в Кольцово задержан вылет самолета в Калининград: рейс отправится в 12:10 вместо 08:00. Отправка самолета в Хургаду перенесена с 08:35 на 16:55. С опозданием отправятся рейсы в Москву (вылет в 11:00 вместо 09:30), в Нарьян-Мар (вылет в 14:40 вместо 13:10), в Сочи (вылет в 18:00 вместо 14:00). Позже прибудет в Кольцово самолет из Бухары: рейс ожидается в 11:15 вместо 06:15.
Также с опозданием прилетят самолеты из Бишкека (прилет в 09:45 вместо 06:45), из Иркутска (прилет в 09:49 вместо 08:00), из Душанбе (прилет в 09:28 вместо 09:20), из Хабаровска (прилет в 10:15 вместо 09:55), из Баку (прилет в 10:55 вместо 10:00), из Благовещенска (прилет в 11:10 вместо 10:00), из Владивостока (прилет в 11:50 вместо 11:05), из Махачкалы (прилет в 12:00 вместо 11:35), из Томска (прилет в 15:00 вместо 11:50), из Калининграда (прилет из 20:45 вместо 17:05).
Задержки и отмены авиарейсов в Пашковском (Краснодар) 18 января 2026.
По данным онлайн-табло, в аэропорту Пашковский на час позже задерживают вылет в Ташкент: самолет отправится в 11:30 вместо 10:30. Отправка рейса в Тбилиси перенесена с 11:00 на 12:10. С опозданием отправится самолет в Ереван (вылет в 14:20 вместо 12:30).
Задержки и отмены авиарейсов в Сочи 18 января 2026.
В аэропорту Сочи отменены два утренних рейса на вылет: не полетят самолеты в Челябинск (назначен на 11:25) и в Сургут (назначен на 11:30). С опозданием отправятся рейсы в Стамбул (вылет в 13:10 вместо 12:30), в Шарм-эль-Шейх (вылет в 15:40 вместо 14:30), в Москву (вылет в 20:45 вместо 16:55), в Красноярск (вылет в 22:55 вместо 21:40).
На прилет на 13 часов задерживается рейс из Кемерово: самолет прилетит в 22:00 вместо 09:40. Позже прибудут рейсы из Москвы (прилет в 10:25 вместо 10:05), из Санкт-Петербурга (прилет в 11:00 вместо 10:30), из Алматы (прилет в 11:10 вместо 10:30), из Москвы (прилет в 11:10 вместо 10:50), из Антальи (прилет в 12:00 вместо 11:00), из Москвы (прилет в 12:30 вместо 12:00), из Шарм-эль-Шейха (прилет в 14:40 вместо 13:00), из Батуми (прилет в 20:30 вместо 15:00).