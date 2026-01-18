Задержки и отмены рейсов: что происходит в аэропортах после атак БПЛА 18 января

Цели были поражены в воздушном пространстве следующих регионов: 23 беспилотника — над Белгородской областью, 13 — над Брянской областью, по шесть — над Ростовской областью и Республикой Северная Осетия — Алания, по четыре — над Астраханской и Волгоградской областями. Кроме того, два дрона были сбиты над Курской областью, еще по одному — в небе над Воронежской и Рязанской областями, Ставропольским краем, Крымом, а также над акваторией Азовского моря.