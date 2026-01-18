Ричмонд
В Курганской области сгорели два автомобиля из-за проблем с проводкой

В Курганской области за последние сутки произошло два возгорания автомобилей, в результате одного из них водитель с ожогами доставлен в больницу. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

«В городе Шумиха огнем были охвачены гараж и легковой автомобиль. Площадь пожара составила 18 кв. метров, к его тушению привлекались восемь специалистов и две единицы техники МЧС России. В результате инцидента пострадал владелец автомобиля, он госпитализирован с ожогами. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования машины», — отмечает ведомство.

В селе Прогресс Шадринского округа загорелся легковой автомобиль. Пожар был ликвидирован силами девяти пожарных при помощи двух единиц спецтехники. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Кроме того, за прошедшие сутки сотрудники МЧС России по Курганской области один раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортного происшествия. Происшествий на водных объектах не зафиксировано.