В Белогорске четырехлетний ребенок утонул в бассейне спорткомплекса

Прокуратура региона организовала проверку для установления всех обстоятельств и причин трагедии. В надзорном ведомстве заявили, что в ходе проверки будут установлены обстоятельства случившегося, а также изучено соблюдение законодательства о несовершеннолетних, включая нормы по обеспечению безопасности посетителей на объектах отдыха.