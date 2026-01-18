В Белогорске четырехлетний ребенок утонул в бассейне спорткомплекса

В бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса в Белогорске утонул четырехлетний мальчик, сообщили в прокуратуре Амурской области.
По предварительным данным, ребенок 2021 года рождения находился в сауне вместе с семьей. Через некоторое время его обнаружили в воде без признаков жизни.
Прокуратура региона организовала проверку для установления всех обстоятельств и причин трагедии. В надзорном ведомстве заявили, что в ходе проверки будут установлены обстоятельства случившегося, а также изучено соблюдение законодательства о несовершеннолетних, включая нормы по обеспечению безопасности посетителей на объектах отдыха.
Ранее сообщалось, что в Приморье двое рыбаков утонули на озере Ханка, провалившись под лед. Следственными органами СКР по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело по факту трагедии.