Ричмонд
+5°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белогорске четырехлетний ребенок утонул в бассейне спорткомплекса

Прокуратура Амурской области сообщила, что в Белогорске четырехлетний мальчик утонул в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса.

Источник: Аргументы и факты

В бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса в Белогорске утонул четырехлетний мальчик, сообщили в прокуратуре Амурской области.

По предварительным данным, ребенок 2021 года рождения находился в сауне вместе с семьей. Через некоторое время его обнаружили в воде без признаков жизни.

Прокуратура региона организовала проверку для установления всех обстоятельств и причин трагедии. В надзорном ведомстве заявили, что в ходе проверки будут установлены обстоятельства случившегося, а также изучено соблюдение законодательства о несовершеннолетних, включая нормы по обеспечению безопасности посетителей на объектах отдыха.

Ранее сообщалось, что в Приморье двое рыбаков утонули на озере Ханка, провалившись под лед. Следственными органами СКР по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело по факту трагедии.