Два человека погибли на пожаре в садоводстве под Иркутском

Причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросети.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Два человека погибли на пожаре в Иркутском районе. ЧП произошло ранним утром 17 января в садоводстве «Горка», там загорелся дом. С него пламя перекинулось на пристроенный вплотную гараж и теплицу. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

— Звеном газодымозащитной службы при разборе конструкций были обнаружены двое погибших. Их личности устанавливаются, — говорится в сообщении.

Огонь на площади 44 квадратных метров ликвидировали 22 пожарных с помощью 6 единиц техники МЧС России. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.