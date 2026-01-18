Два человека погибли на пожаре в садоводстве под Иркутском

Два человека погибли на пожаре в Иркутском районе. ЧП произошло ранним утром 17 января в садоводстве «Горка», там загорелся дом. С него пламя перекинулось на пристроенный вплотную гараж и теплицу. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
— Звеном газодымозащитной службы при разборе конструкций были обнаружены двое погибших. Их личности устанавливаются, — говорится в сообщении.
Огонь на площади 44 квадратных метров ликвидировали 22 пожарных с помощью 6 единиц техники МЧС России. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.