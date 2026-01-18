Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое сотрудников ЦРБ Семикаракорска стали участниками трех уголовных дел

Об этом рассказали в пресс-службе МВД России по Ростовской области.

В Ростовской области два руководителя Семикаракорской ЦРБ стали фигурантами уголовных дел по подозрению в мошенничестве.

По данным следствия, должностные лица фиктивно трудоустраивали людей на руководящие посты в подконтрольную больницу.

В ходе обысков, проведенных по месту работы и жительства подозреваемых, были изъяты компьютеры, электронные носители, мобильные телефоны и документация, имеющая отношение к делу.

Сумма незаконного дохода, полученного в результате махинаций, оценивается в 254 тысячи рублей. В отношении руководителей ЦРБ возбуждены уголовные дела по статьям о служебном подлоге, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.