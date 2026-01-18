Двое сотрудников ЦРБ Семикаракорска стали участниками трех уголовных дел

В Ростовской области два руководителя Семикаракорской ЦРБ стали фигурантами уголовных дел по подозрению в мошенничестве.
По данным следствия, должностные лица фиктивно трудоустраивали людей на руководящие посты в подконтрольную больницу.
В ходе обысков, проведенных по месту работы и жительства подозреваемых, были изъяты компьютеры, электронные носители, мобильные телефоны и документация, имеющая отношение к делу.
Сумма незаконного дохода, полученного в результате махинаций, оценивается в 254 тысячи рублей. В отношении руководителей ЦРБ возбуждены уголовные дела по статьям о служебном подлоге, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.