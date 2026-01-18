В Самарской области полиция проверяет сообщения о массовом отравлении собак

Полиция начала проверку после появления в социальных сетях тревожных сообщений о массовом отравлении домашних животных в селе Черноречье. Информация о возможных фактах жестокого обращения с животными была выявлена в ходе мониторинга интернета, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По данным, распространяющимся в соцсетях, в последнее время на территории села неизвестные лица стали разбрасывать отраву. В результате, по словам местных жителей, погибли несколько домашних собак во время выгула.
«В настоящее время по данному факту сотрудниками Отдела МВД России по Волжскому району проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — цитирует ведомство официальное сообщение.
Полиция обращается к гражданам, обладающим любой информацией, которая может помочь в установлении обстоятельств произошедшего. Сообщить сведения можно в ближайший отдел полиции или по единому номеру экстренных служб 112.