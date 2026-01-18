В Самарской области полиция проверяет сообщения о массовом отравлении собак

Полиция начала проверку после появления в социальных сетях тревожных сообщений о массовом отравлении домашних животных в селе Черноречье. Информация о возможных фактах жестокого обращения с животными была выявлена в ходе мониторинга интернета, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.