СКР расследует инцидент с высадкой ребенка на мороз в Новороссийске

Информация о произошедшем ранее получила распространение в социальных сетях и местных интернет-сообществах. Сообщалось, что инцидент произошел 13 января. По словам матери ребенка, ее 12-летний сын якобы направлялся в школу и попросил водителя маршрутки остановить транспортное средство на остановке «Аптека», которая находится ближе к образовательному учреждению. Для оплаты проезда школьник использовал банковскую карту, однако платеж по техническим причинам не прошел.