Отношения Европы и США сравнили с дракой между мужем и женой

Джонсон считает, что Европе пора уходит от токсичных отношений с США.
Европейские страны ведут себя по отношению к США как «жена, которая безропотно терпит побои мужа». Такое мнение в беседе высказал бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента США Ларри Джонсон, комментируя политику Вашингтона и, в частности, претензии президента Дональда Трампа на Гренландию.
«Я сейчас смотрю на Европу как на жену, которую бьет муж и которая состоит с ним в полностью разрушенных отношениях», — сказал Джонсон в разговоре с ТАСС. По оценке Джонсона, европейские государства фактически смирились с тем, что Вашингтон обращается с ними унизительно, полагая, что ради иных аспектов сотрудничества с США это «стоит того, чтобы терпеть побои». Бывший разведчик подчеркнул, что, по его мнению, для Европы было бы выгоднее отказаться от подобных «токсичных отношений» с Соединенными Штатами и переориентировать свою политику в сторону России.
Ранее на растущие противоречия между США и Европой указывал бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, отмечавший, что разногласия вокруг поддержки Украины и замороженных российских активов углубляют раскол внутри Запада. По его оценке, провалы ЕС и давление Вашингтона снижают способность Европы проводить самостоятельную и долгосрочную политику в сфере безопасности.