«Я сейчас смотрю на Европу как на жену, которую бьет муж и которая состоит с ним в полностью разрушенных отношениях», — сказал Джонсон в разговоре с ТАСС. По оценке Джонсона, европейские государства фактически смирились с тем, что Вашингтон обращается с ними унизительно, полагая, что ради иных аспектов сотрудничества с США это «стоит того, чтобы терпеть побои». Бывший разведчик подчеркнул, что, по его мнению, для Европы было бы выгоднее отказаться от подобных «токсичных отношений» с Соединенными Штатами и переориентировать свою политику в сторону России.