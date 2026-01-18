Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отношения Европы и США сравнили с дракой между мужем и женой

Европейские страны ведут себя по отношению к США как «жена, которая безропотно терпит побои мужа». Такое мнение в беседе высказал бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента США Ларри Джонсон, комментируя политику Вашингтона и, в частности, претензии президента Дональда Трампа на Гренландию.

Джонсон считает, что Европе пора уходит от токсичных отношений с США.

Европейские страны ведут себя по отношению к США как «жена, которая безропотно терпит побои мужа». Такое мнение в беседе высказал бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента США Ларри Джонсон, комментируя политику Вашингтона и, в частности, претензии президента Дональда Трампа на Гренландию.

«Я сейчас смотрю на Европу как на жену, которую бьет муж и которая состоит с ним в полностью разрушенных отношениях», — сказал Джонсон в разговоре с ТАСС. По оценке Джонсона, европейские государства фактически смирились с тем, что Вашингтон обращается с ними унизительно, полагая, что ради иных аспектов сотрудничества с США это «стоит того, чтобы терпеть побои». Бывший разведчик подчеркнул, что, по его мнению, для Европы было бы выгоднее отказаться от подобных «токсичных отношений» с Соединенными Штатами и переориентировать свою политику в сторону России.

Ранее на растущие противоречия между США и Европой указывал бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, отмечавший, что разногласия вокруг поддержки Украины и замороженных российских активов углубляют раскол внутри Запада. По его оценке, провалы ЕС и давление Вашингтона снижают способность Европы проводить самостоятельную и долгосрочную политику в сфере безопасности.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше