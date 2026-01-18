Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти ребенка в больнице Кубани

В следственном управлении СКР по Краснодарскому краю уголовное дело по данному факту расследуется с февраля прошлого года. Несмотря на следственные действия, окончательных выводов по делу до настоящего времени не сделано, процессуальные решения в отношении конкретных лиц не приняты, что и стало поводом для обращения в центральный аппарат ведомства.