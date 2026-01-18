В Херсонской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

Специалисты по электроэнергетике работали всю ночь, поэтапно подключая потребителей к резервным источникам питания и обеспечивая непрерывное энергоснабжение. В настоящее время подача электроэнергии полностью восстановлена по резервной схеме, добавил губернатор.