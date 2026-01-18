В Херсонской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

Электроснабжение в Херсонской области полностью восстановлено, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Специалисты по электроэнергетике работали всю ночь, поэтапно подключая потребителей к резервным источникам питания и обеспечивая непрерывное энергоснабжение. В настоящее время подача электроэнергии полностью восстановлена по резервной схеме, добавил губернатор.
Ранее 450 населенных пунктов в 14 муниципалитетах Херсонской области оказались обесточены из-за атаки Вооруженных сил Украины на подстанцию в Запорожской области.