В Херсонской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

После атаки ВСУ на Запорожье восстановлено электроснабжение в Херсонской области.

Источник: Аргументы и факты

Электроснабжение в Херсонской области полностью восстановлено, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Специалисты по электроэнергетике работали всю ночь, поэтапно подключая потребителей к резервным источникам питания и обеспечивая непрерывное энергоснабжение. В настоящее время подача электроэнергии полностью восстановлена по резервной схеме, добавил губернатор.

Ранее 450 населенных пунктов в 14 муниципалитетах Херсонской области оказались обесточены из-за атаки Вооруженных сил Украины на подстанцию в Запорожской области.