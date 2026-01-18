Ричмонд
В Ейском районе восстанавливают электроснабжение после масштабного сбоя

Причиной отключения всего муниципалитета стал выход из строя подводящих линий.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты продолжают восстановление подачи электроэнергии в Ейском районе Краснодарского края, которая была полностью прервана вечером, 17 января, из-за аварии на сетях. Об этом сообщил глава муниципалитета Роман Бублик.

«Отключение электроэнергии на территории всего муниципалитета произошло в связи с выходом из строя подводящих линий», — пояснил глава района.

В настоящее время ресурсоснабжающие организации проводят работы по переключению электропитания с поврежденной основной линии на резервную.

Ранее в регионе из-за сложных погодных условий, сопровождающихся снегопадами и сильным ветром, был зафиксирован ряд локальных повреждений на объектах энергетической инфраструктуры. Ситуация находится на контроле местных властей и экстренных служб, сообщает оперштаб.