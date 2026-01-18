В Барнауле по технической причине вынуждено сел самолёт из Сочи

Напомним, 12 января стало известно, что на аэродроме Мячково в Подмосковье легкомоторный самолёт Cessna 182K после посадки выкатился за боковую полосу безопасности и врезался в сугроб. В результате происшествия воздушное судно получило повреждения. Пилот и пассажир на борту самолёта не пострадали. Росавиация сформировала комиссию для расследования причин случившегося.