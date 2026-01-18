В Барнауле по технической причине вынуждено сел самолёт из Сочи

Самолёт, направлявшийся из Сочи в Кемерово, вынуждено приземлился в международном аэропорту Барнаула имени Г. С. Титова, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Причиной инцидента названа техническая проблема.
«По предварительным данным, сегодня (18 января) около 8 часов по местному времени (04:00 мск) в ходе выполнения рейса по маршруту Сочи — Кемерово воздушное судно по технической причине осуществило незапланированную посадку…» — отметило подразделение ведомства в своём Telegram-канале.
В результате инцидента никто не пострадал. На борту самолёта находились 176 человек, включая членов экипажа. Следователи начали проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По её итогам в ведомстве примут процессуальное решение.
Напомним, 12 января стало известно, что на аэродроме Мячково в Подмосковье легкомоторный самолёт Cessna 182K после посадки выкатился за боковую полосу безопасности и врезался в сугроб. В результате происшествия воздушное судно получило повреждения. Пилот и пассажир на борту самолёта не пострадали. Росавиация сформировала комиссию для расследования причин случившегося.