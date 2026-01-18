Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Сумами уничтожен военкомат, ВСУ перебрасывают колумбийцев под Харьков: карта СВО на 18 января

Здание украинского территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата) в городе Белополье Сумской области было полностью разрушено в результате прицельного авиаудара, нанесенного ВС РФ. Об этом сообщили представители российских силовых структур. По их данным, среди военнослужащих, находившихся в здании, есть погибшие и раненые.

Российские войска ликвидировали украинский ТЦК вместе с сотрудниками учреждения.

Здание украинского территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата) в городе Белополье Сумской области было полностью разрушено в результате прицельного авиаудара, нанесенного ВС РФ. Об этом сообщили представители российских силовых структур. По их данным, среди военнослужащих, находившихся в здании, есть погибшие и раненые.

Также украинские военные с целью удержания занимаемых рубежей перебрасывают на направление Хатнее — Меловое в Харьковской области иностранных наемников из Колумбии. Об этом сообщили представители российских силовых структур. Карта спецоперации и ход боевых действий — в материале URA.RU.

Условные обозначения.

Харьковское направление.

Расчет ударных беспилотников из состава 27‑й гвардейской отдельной Севастопольской мотострелковой бригады с использованием FPV‑дронов «Упырь» на оптоволоконном управлении с осколочно‑фугасными боевыми частями поразил подземный опорный пункт ВСУ в районе Купянска Харьковской области. Там же находился личный состав противника, он был уничтожен, указано в сообщении Минобороны.

На данный момент на купянском направлении по-прежнему фиксируется напряженная обстановка: украинские войска предпринимают попытки продвижения к северу от города в сторону Оскола. Однако на переправах ВСУ несут потери под ударами авиации и БПЛА группировки войск «Запад», передает telegram-канал «Рыбарь».

Помимо прочего, командование ВСУ перебрасывает в район населенных пунктов Хатнее — Меловое иностранных наемников, предположительно из Колумбии. Противник пытается удержать занимаемых позиций, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Херсонское направление.

ВС РФ уничтожают позиции противника на правом берегу Днепра.

Расчет 120-миллиметрового миномета группировки войск «Днепр» поразил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. По словам командира огневого взвода с позывным Гранит, огонь по целям велся с дистанции менее пяти километров. Он также уточнил, что разведподразделения фиксируют и пресекают любые перемещения украинских формирований на правобережье региона, после чего по выявленным целям наносится огневое поражение.

Запорожское направление.

Российские подразделения, развивая наступление в районе населенного пункта Жовтневое в Запорожской области, фактически перерезают коммуникации группировки ВСУ юго-западнее этого населенного пункта. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что установление контроля над Жовтневым также говорит о том, что ВС РФ существенно усилили свои позиции вблизи этого населенного пункта и сформировали плацдармы для дальнейшего наступления на данном направлении. Отмечается, что о переходе Жовтневого под контроль российских сил Минобороны объявило 16 января.

Помимо прочего, в районе Лукьяновского, а также в населенных пунктах Новобойковское, Новояковлевка и Павловка продолжаются интенсивные бои. Об этом сообщил военкор Евгений Лисицын в своем telegram-канале.

Гуляйпольское направление.

На этом участке фронта под контроль взят опорный оборонительный узел площадью до 15 квадратных километров. Подобное создает условия для расширения плацдарма и дальнейшего развития наступления, отметил Лисицын.

Красноармейское направление.

Российский «Солнцепек» уничтожил укрепленные позиции ВСУ.

В Минобороны сообщили, что при выполнении боевой задачи операторы БПЛА обнаружили оборудованные укрепленные позиции ВСУ и передали их точные координаты экипажу тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». После наведения на цель расчет произвел серию пусков термобарических реактивных боеприпасов на дальность свыше 15 километров.

Экипаж БПЛА Supercam S350 подтвердил уничтожение опорного пункта и нанесение потерь в живой силе противника. Кроме того, в ведомстве отметили, что на этом же участке фронта расчеты войск беспилотных систем при помощи FPV-дронов вывели из строя замаскированную самоходную артиллерийскую установку.

Краснолиманское направление.

ВС РФ, завершив зачистку разрозненных подразделений противника, которые продолжают удерживаться на южной окраине Ямполя в ДНР, смогут сократить число атак ВСУ по территории соседней ЛНР. Андрей Марочко в интервью ТАСС также сообщил, что установление контроля над населенным пунктом Закотное даст российским подразделениям возможность ликвидировать группировку украинских войск, остающуюся в так называемой серой зоне к югу от Ямполя.

О взятии Закотного под контроль ВС России 16 января информировало Минобороны. Ямполь, по данным ведомства, перешел под контроль военных в ноябре 2025 года.

Константиновское направление.

ВС РФ отбивают атаки противника на константиновском участке фронта.

Ослабленные части ВСУ продолжают по нескольку раз в сутки предпринимать контратаки в районе Константиновки в ДНР. Однако инициатива на фронте целиком остается за российскими войсками, рассказал эксперт Андрей Марочко. По его словам, обстановка в районе Константиновки остается напряженной.

Помимо прочего, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил в эфире телеканала «Соловьев-Live», что российские подразделения беспилотной авиации активно задействованы в боях. По его словам, новые формирования фактически перерезали путь снабжения гарнизона Константиновки из района Алексеево-Дружковки, что привело к формированию глубокого охвата территории в данном районе.

Славянское направление.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что в районе Восюковки и в направлении Никифоровки ключевой задачей российских войск является установление контроля над высотами. Эта задача в основном выполнена, поскольку подразделения заняли наиболее значимые рубежи на возвышенностях. Кимаковский отметил, что подобное позволяет ВС РФ получить преимущество и фактически установить доминирующее положение над обширной территорией в сторону Славянска и Краматорска.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше