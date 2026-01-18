Под Сумами уничтожен военкомат, ВСУ перебрасывают колумбийцев под Харьков: карта СВО на 18 января

Российские подразделения, развивая наступление в районе населенного пункта Жовтневое в Запорожской области, фактически перерезают коммуникации группировки ВСУ юго-западнее этого населенного пункта. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что установление контроля над Жовтневым также говорит о том, что ВС РФ существенно усилили свои позиции вблизи этого населенного пункта и сформировали плацдармы для дальнейшего наступления на данном направлении. Отмечается, что о переходе Жовтневого под контроль российских сил Минобороны объявило 16 января.