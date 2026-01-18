Шумный горнолыжный центр в Волгограде стал поводом для уголовного дела

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав жителей поселка Горная Поляна в Волгограде, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на следком. Люди пожаловались главе ведомства на постоянный шум от горнолыжного центра, расположенного рядом с их домами.
Волгоградцы записали видеообращение, в котором рассказали, что снегогенерирующие установки на горнолыжной трассе работают круглосуточно, серьезно нарушая режим тишины. По словам жителей, их многочисленные обращения в другие инстанции не принесли никаких результатов, поэтому они решили обратиться напрямую к главе Следственного комитета.
Кроме того, люди отмечают, что лыжную трассу могли построить в природоохранной зоне без необходимых разрешительных документов. Изначально региональное управление СК начало процессуальную проверку по этому факту.
Теперь Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Волгоградской области Василию Семенову возбудить полноценное уголовное дело и доложить о его результатах. Исполнение этого поручения взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.