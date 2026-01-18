Шумный горнолыжный центр в Волгограде стал поводом для уголовного дела

Волгоградцы записали видеообращение, в котором рассказали, что снегогенерирующие установки на горнолыжной трассе работают круглосуточно, серьезно нарушая режим тишины. По словам жителей, их многочисленные обращения в другие инстанции не принесли никаких результатов, поэтому они решили обратиться напрямую к главе Следственного комитета.