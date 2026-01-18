Ричмонд
В Ставропольском районе водолазы извлекли из воды тела людей, утонувших в декабре

В субботу, 17 января, водолазы отряда специального назначения проводили повторные поиски утонувших 27 декабря мужчины и женщины в Ставропольском районе на озере Городковское, сообщает ПСС по Самарской области.

Источник: ПСС по Самарской области

Водолазные поиски двух человек с перевернувшейся лодки проводились по заявлению сотрудников правоохранительных органов. 27 числа, в ходе поисковых работ, был обнаружен вмерзший в лед топливный бак лодки. Глубина в районе поиска 2,5 метра. Водолазы обследовали донную акваторию в 5 тыс. кв. метров. Поиски были прекращены по причине отсутствия места крушения маломерного судна.

17 января появилась новая информация о месте крушения. Водолазы продолжили поиски, и нашли тела погибших на глубине 2,5 метра. Их подняли на поверхность, доставили к берегу и передали сотрудникам полиции. В поисковых работах задействовано шесть спасателей и аэроглиссер.