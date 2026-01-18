В Ставропольском районе водолазы извлекли из воды тела людей, утонувших в декабре

Водолазные поиски двух человек с перевернувшейся лодки проводились по заявлению сотрудников правоохранительных органов. 27 числа, в ходе поисковых работ, был обнаружен вмерзший в лед топливный бак лодки. Глубина в районе поиска 2,5 метра. Водолазы обследовали донную акваторию в 5 тыс. кв. метров. Поиски были прекращены по причине отсутствия места крушения маломерного судна.