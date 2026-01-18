Неисправные дымоходы стали причиной четырех пожаров в Нижегородской области

Еще один пожар зафиксирован в деревне Непецино Богородского округа — сгорел курятник площадью 48 квадратных метров. На момент прибытия спасателей строение уже горело открытым пламенем. Пострадавших нет. В тушении были задействованы 14 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.