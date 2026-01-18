Россиян предупредили о новой схеме мошенников — под удар попали туристы

Сотрудники МВД предупреждают, преступники стали чаще изучать комментарии в туристических группах. Они следят за теми, кто активно ищет советы по отдыху. Мошенники пишут людям лично и представляются работниками известных агентств.
Сначала они втираются в доверие и вежливо расспрашивают о планах на отпуск. После этого жертве предлагают купить горящую путёвку или билеты по очень низкой цене. На самом деле никакой поездки не существует, а деньги просто уходят в карман злоумышленников.
Полиция просит граждан быть внимательными. Лучше всего бронировать отели и перелёты только на официальных и проверенных сайтах. Если есть возможность, стараться оплачивать услуги прямо в офисе компании. Обязательно изучать информацию и читать отзывы о фирме, прежде чем переводить деньги на чужой счёт.
Ещё одну опасную схему недавно раскрыли эксперты Роскачества. Киберпреступники начали массово взламывать старые страницы пользователей, которыми давно никто не пользуется. Получив доступ к чужому профилю, они публикуют на стене ложное сообщение о смерти владельца аккаунта. Затем аферисты начинают срочный сбор средств на похороны или помощь якобы убитым горем родственникам. Друзья и знакомые, увидев трагическую новость, часто отправляют деньги, не проверяя факты. Чтобы не попасться на крючок, нужно связаться с человеком или его семьёй другим способом.