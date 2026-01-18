Россиян предупредили о новой схеме мошенников — под удар попали туристы

Ещё одну опасную схему недавно раскрыли эксперты Роскачества. Киберпреступники начали массово взламывать старые страницы пользователей, которыми давно никто не пользуется. Получив доступ к чужому профилю, они публикуют на стене ложное сообщение о смерти владельца аккаунта. Затем аферисты начинают срочный сбор средств на похороны или помощь якобы убитым горем родственникам. Друзья и знакомые, увидев трагическую новость, часто отправляют деньги, не проверяя факты. Чтобы не попасться на крючок, нужно связаться с человеком или его семьёй другим способом.