Основатель Megaupload усомнился в самостоятельности Евросоюза

Предприниматель считает, что Европой кто-то управляет со стороны.
Основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega Ким Шмитц (Ким Дотком) раскритиковал энергетическую и оборонную политику Евросоюза и задался вопросом, кто им управляет. Об этом он написал в соцсети X.
«ЕС передал все свое оружие Украине. В результате теперь ЕС приходится покупать оружие у США, чтобы защитить Гренландию от США. ЕС покупает энергию у США после того, как они взорвали “Северный поток”. ЕС также платит США пошлины. Кто руководит ЕС?» — написал Дотком в соцсети X.
В своем сообщении Ким Дотком связал зависимость Евросоюза от американских поставок с последствиями конфликта на Украине и подрывов газопроводов «Северный поток» в Балтийском море. Он отметил, что из-за масштабных поставок вооружений Киеву европейским странам пришлось восполнять запасы за счет закупок у США. Также он обратил внимание на рост импорта в Европу американского сжиженного природного газа на фоне сокращения прямых поставок российского топлива.
Ранее на разобщенность Запада и слабость ЕС указывал бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон, писавший, что ошибки европейских стран и провал плана по использованию российских активов повышают шансы России на победу и ведут к «потере Киева». На этом фоне Bloomberg сообщало, что конфликт на Украине входит в решающую фазу, а Европе без США придется самой решать вопрос дальнейшей поддержки Киева.