Основатель Megaupload усомнился в самостоятельности Евросоюза

Ранее на разобщенность Запада и слабость ЕС указывал бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон, писавший, что ошибки европейских стран и провал плана по использованию российских активов повышают шансы России на победу и ведут к «потере Киева». На этом фоне Bloomberg сообщало, что конфликт на Украине входит в решающую фазу, а Европе без США придется самой решать вопрос дальнейшей поддержки Киева.