Стало известно о состоянии пассажира, упавшего на рельсы на станции метро «Шушары» 18 января

Утром 18 января на станции метро «Шушары» в Петербурге произошло происшествие — пассажир упал на рельсы. Движение на участке «фиолетовой» ветки было остановлено от станции «Шушары до “Международной”. Об этом в пресс-службе петербургской подземки сообщили в 8:49.
Уже через 4 минуты, в 8:53, в метро сообщили о том, что движение осуществляется в обычном режиме, а интервал восстанавливается. «КП-Петербург» запросил информацию о состоянии упавшего пассажира.
— Человек жив, — сообщили в пресс-службе подземки Петербурга.