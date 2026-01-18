Ричмонд
Стало известно о состоянии пассажира, упавшего на рельсы на станции метро «Шушары» 18 января

Упавший на рельсы на станции метро «Шушары» пассажир выжил.

Источник: Комсомольская правда

Утром 18 января на станции метро «Шушары» в Петербурге произошло происшествие — пассажир упал на рельсы. Движение на участке «фиолетовой» ветки было остановлено от станции «Шушары до “Международной”. Об этом в пресс-службе петербургской подземки сообщили в 8:49.

Уже через 4 минуты, в 8:53, в метро сообщили о том, что движение осуществляется в обычном режиме, а интервал восстанавливается. «КП-Петербург» запросил информацию о состоянии упавшего пассажира.

— Человек жив, — сообщили в пресс-службе подземки Петербурга.