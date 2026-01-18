Под Калининградом пьяный мужчина без водительских прав сел за руль и врезался в рейсовый автобус

Авария произошла накануне вечером в 22:10 на 17-м километре трассы Романово — Калининград. По предварительным данным, пьяный и не имевший водительских прав житель области сел за руль легковушки, выехал на перекрёсток и не уступил дорогу автобусу MAN. В салоне последнего находились пассажиры, но никто из них не пострадал.