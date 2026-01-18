В Беслане три человека пострадали при падении обломков БПЛА на дом

Ранее Меняйло сообщил, что обломки БПЛА упали на крышу жилого дома в Беслане, экстренно были эвакуированы 70 человек.
«По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане пострадали три человека: двое детей и один взрослый. Угрозы жизни людей нет. Каждому оказана своевременная медицинская помощь», — написал он в Telegram-канале.
