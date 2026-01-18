В результате падения обломков БПЛА на дом в Беслане есть пострадавшие

Из-за дрона ВСУ пострадали три человека, среди них двое детей.
Из-за падения обломков украинского беспилотника в Беслане пострадали три человека. Об этом сообщил глава Северной Осетии-Алании Сергей Меняйло.
«Пострадали три человека», — рассказал глава региона. По его словам, обломки упали на многоквартирный дом. Среди пострадавших есть двое детей. Их жизни ничего не угрожает. Каждому оказали необходимую и своевременную медпомощь.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше