Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В результате падения обломков БПЛА на дом в Беслане есть пострадавшие

Из-за падения обломков украинского беспилотника в Беслане пострадали три человека. Об этом сообщил глава Северной Осетии-Алании Сергей Меняйло.

Из-за дрона ВСУ пострадали три человека, среди них двое детей.

Из-за падения обломков украинского беспилотника в Беслане пострадали три человека. Об этом сообщил глава Северной Осетии-Алании Сергей Меняйло.

«Пострадали три человека», — рассказал глава региона. По его словам, обломки упали на многоквартирный дом. Среди пострадавших есть двое детей. Их жизни ничего не угрожает. Каждому оказали необходимую и своевременную медпомощь.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше