В 13 лет ушел на фронт и до смерти служил в Театре сатиры: кто такой Виктор Рухманов и где он играл

С началом Великой Отечественной войны родители Рухманова ушли на фронт, а в октябре 1941 года Харьков оказался под оккупацией. Мальчику и его бабушке удалось скрыться в одном из сельских населенных пунктов. После освобождения города 13-летний Рухманов примкнул к части № 5159 железнодорожных войск 2-го Украинского фронта и стал сыном полка. В составе войск он участвовал в операциях по освобождению Чехословакии, Румынии и Польши, а 24 июня 1945 года прошел по Красной площади на первом Параде Победы. За время службы Рухманов был удостоен медалей «За отвагу» и «За победу над Германией», а также орденов Отечественной войны I и II степени.