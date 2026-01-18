В 13 лет ушел на фронт и до смерти служил в Театре сатиры: кто такой Виктор Рухманов и где он играл

Прощание с Рухмановым пройдет в Театре сатиры.
Прощальная церемония с заслуженным артистом России Виктором Рухмановым пройдет 18 января в Театре сатиры с 10:00 до 11:00 (по московском времени). Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры. Актер скончался в среду на 96-м году жизни.
Известно, что в возрасте 13 лет он отправился на фронт, где стал воспитанником и сыном полка. В 1957 году актер завершил обучение в Школе-студии МХАТ и был зачислен в труппу Московского театра сатиры. Служению театру он посвятил без малого 70 лет жизни. Что еще известно о заслуженном артисте РСФСР и где он играл — в материале URA.RU.
«У вас никогда не было ребенка»: ранние годы жизни будущего артиста.
Виктор Рухманов родился в 1930 году в Харькове. Его родители работали в Красной армии в статусе вольнонаемных — так в то время называли гражданских специалистов, привлекавшихся к выполнению различных задач. В связи с этим основная забота о ребенке легла на плечи бабушки и дедушки.
В 1938 году будущий актер перенес тяжелую дифтерию. Медики практически не оставляли надежды на благоприятный исход, однако спустя почти два месяца болезнь отступила.
«Когда я выздоровел на 56-й день благодаря маме, ей сказали: “Вы знаете, мамаша, у вас никогда не было ребенка, и он сразу такой большой родился”, — вспоминал Рухманов в интервью. Оно размещено в telegram-канале Театра сатиры.
Кадр из фильма «Весна поет», снятого в 1967 году.
С началом Великой Отечественной войны родители Рухманова ушли на фронт, а в октябре 1941 года Харьков оказался под оккупацией. Мальчику и его бабушке удалось скрыться в одном из сельских населенных пунктов. После освобождения города 13-летний Рухманов примкнул к части № 5159 железнодорожных войск 2-го Украинского фронта и стал сыном полка. В составе войск он участвовал в операциях по освобождению Чехословакии, Румынии и Польши, а 24 июня 1945 года прошел по Красной площади на первом Параде Победы. За время службы Рухманов был удостоен медалей «За отвагу» и «За победу над Германией», а также орденов Отечественной войны I и II степени.
Весь мир — театр: как развивалась карьера Рухманова.
После окончания войны Виктор Рухманов вернулся в Харьков и устроился работать в местный колхоз, где занимался сбором долгоносиков с посевов сахарной свеклы. В это время его тетя служила в балетной оперетте Харьковского театра музыкальной комедии. Рухманов регулярно бывал на ее спектаклях, и, поскольку обладал вокальными данными, вскоре получил предложения исполнить небольшие роли, после чего был принят в труппу театра.
Способности молодого актера отметил его старший коллега Леонид Семилетов. По его рекомендации актер решил получить профессиональное театральное образование. Он отправился в Москву и поступил в школу-студию МХАТ, где учился на одном курсе с Олегом Табаковым, Евгением Урбанским, Валентином Гафтом и другими будущими известными артистами.
Рухманов снимался в фильме «Маленькие комедии большого дома».
После окончания школы-студии в 1957 году Рухманов был приглашен в Московский Театр сатиры, на сцене которого прослужил 69 лет. За время работы там он исполнил более двух десятков ролей, среди которых Шпекин в «Ревизоре», Простаков в «Недоросле», Алонзо в «Дон Жуане», Зинзивер в «Волшебных кольцах Альманзора» и другие. В числе его поздних работ — роли учителя в «Укрощении строптивой», шарлатана в «Кабале святош», дедули в спектакле «Вечерний выезд общества слепых» и старейшины в постановке «Лисистрата».
Коллеги отзывались о Викторе Рухманове не только как о надежном партнере по сцене, но и как о высокопрофессиональном организаторе. На протяжении многих лет он исполнял обязанности ассистента и второго режиссера, оказывая значительную помощь Анатолию Папанову и Валентину Плучеку в создании знаковых постановок. В частности, в спектаклях «Последние» Максима Горького и «Чудеса в гостиной» Джона Говарда Лоусона.
Рухманов обладал тонким ощущением зрительской аудитории. Он нередко подчеркивал, что ему важно понимать, чем живет зрительный зал.
Артист также снимался в кино и на телевидении. Он принял участие в фильмах-спектаклях «Марюта ищет жениха», «Кабачок “13 стульев”», «Маленькие комедии большого дома» и других работах. Рухманов появлялся в выпусках сатирического киножурнала «Фитиль», а также в телесериалах «Врачебная тайна» и «Гражданин начальник-3». Его фильмография насчитывает более 15 ролей.
В 1986 году Виктор Рухманов получил почетное звание «Заслуженный артист РСФСР». Также в 1993 году он был удостоен Премии имени М. Чехова за исполнение роли в спектакле «Молодость Людовика XIV».
Верность и уважение — во главе угла: личная жизнь артиста.
Рухманов женат на Наталье Богдановой.
За пределами творческой деятельности Виктор Рухманов неизменно оставался образцовым семьянином. Его личная жизнь отражала традиционные представления о браке, в основе которых лежат преданность и уважение. С супругой — Натальей Богдановой — он прожил многие годы в гармоничном союзе.
В 2015 году, выступая перед молодоженами на торжественной церемонии в правительстве Москвы, актер поделился своим взглядом на секрет долгого семейного счастья. По его словам, ключевым условием является умение сохранить то чувство влюбленности, которое возникло в первый день знакомства.