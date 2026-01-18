86-летний петербуржец отдал мошенникам почти 22 миллиона рублей

Мошенники обчистили очередного пенсионера в Петербурге. Пострадавшим на этот раз оказался 86-летний житель дома 131 по проспекту Энгельса. Общей сложностью с конца октября по начало ноября прошлого года он отдал неизвестным 21, 7 миллиона рублей. Схема, увы, классическая: мошенники представились сотрудниками различных структур и под предлогом заботы о сохранности денег убедили пожилого человека передать их курьеру. Подробности сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти: