86-летний петербуржец отдал мошенникам почти 22 миллиона рублей

По подозрению в соучастии в мошенничестве полиция задержала 20-летнюю девушку.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники обчистили очередного пенсионера в Петербурге. Пострадавшим на этот раз оказался 86-летний житель дома 131 по проспекту Энгельса. Общей сложностью с конца октября по начало ноября прошлого года он отдал неизвестным 21, 7 миллиона рублей. Схема, увы, классическая: мошенники представились сотрудниками различных структур и под предлогом заботы о сохранности денег убедили пожилого человека передать их курьеру. Подробности сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти:

— Полицейскими установлено, что потерпевший трижды передавал денежные средства возле своего дома по проспекту Энгельса. По этому факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Заявление в полицию поступило 6 ноября, а 16 января удалось задержать подозреваемую в причастности к преступлению. Ей оказалась 20-летняя неработающая жительница города. Решается вопрос об избрании меры пресечения.