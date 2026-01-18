Пентагон готовит к отправке военных в Миннесоту из-за беспорядков, пишет WP

По данным источников, речь идет о солдатах из двух пехотных батальонов 11-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США, базирующейся в Аляске. Отмечается, что специальность дивизии — операции в условиях низких температур. Как сообщает газета, военнослужащим был отдан приказ готовиться к развертыванию на случай, если ситуация с беспорядками в Миннесоте обострится. По словам чиновников, еще неясно, будут ли этих бойцов задействовать или нет.