На вершине горы в Индонезии нашли пропавший с радаров самолет

Индонезийский портал Detik сообщал, что с самолетом, принадлежащим авиакомпании Indonesia Air Transport, в субботу была потеряна связь в районе округа Марос, провинция Южный Сулавеси. На борту самолета находились 11 человек, включая восемь членов экипажа.
«Самолет ATR 42−500, ранее объявленный пропавшим, был найден на вершине горы Булусараунг в округе Пангкеп, Южный Сулавеси, во время поисковой операции индонезийской поисково-спасательной службы в воскресенье утром», — говорится в публикации.
Как уточняет агентство, первые признаки нахождения самолета на горе были обнаружены около 07.17 (02.17 мск): воздушный патруль сообщил о найденных белых обломках вокруг холмистой местности горы Булусараунг. Позже спасатели обнаружили крупные фрагменты самолета на северном склоне горы, а около 08.09 (03.09 мск) был найден фюзеляж.
По информации Antara, проведение эвакуации зависит от погодных условий, а на данный момент на месте происшествия отмечаются сильный ветер и туман. Вертолеты ищут безопасное место для посадки для развертывания спасательных команд.
Самолет выполнял рейс из Джокьякарты в Макассар. На момент публикации данных о погибших или выживших нет.