Бесправник на BMW пытался скрыться от ГАИ в лесу под Минском

«Вскоре на 18 км автодороги M-14 Минского района автомобиль BMW 740 был остановлен. Водитель, выйдя из салона автомобиля начал убегать в лес, но вскоре был задержан», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале «ГАИ Минщины».