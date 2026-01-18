Ричмонд
Бесправник на BMW пытался скрыться от ГАИ в лесу под Минском

МИНСК, 18 янв — Sputnik. Бесправник пытался скрыться от инспекторов ГАИ в лесу под Минском, подробности инцидента рассказали в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Источник: УГАИ УВД Витебского облисполкома

Экипаж специального подразделения по обеспечению безопасности дорожного движения УВД на ул. Центральной, 2 в деревне Бровки (Минский район) заблаговременно подал сигнал остановиться. Однако водитель данное требование проигнорировал, после чего увеличил скорость и попытался скрыться. Правоохранители начали преследование.

«Вскоре на 18 км автодороги M-14 Минского района автомобиль BMW 740 был остановлен. Водитель, выйдя из салона автомобиля начал убегать в лес, но вскоре был задержан», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале «ГАИ Минщины».

Как выяснили правоохранители, беглецом оказался 37-летний житель Минского района, который ранее был лишен водительских прав.

«Правонарушение совершенно повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение», — утонили в ГАИ.

По факту произошедшего составлено два административных протокола. BMW помещен на штрафную стоянку, а беглец — в изолятор временного содержания.

Инцидент, о котором стало известно сегодня, произошел поздно вечером в среду, 14 января.