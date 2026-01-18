Бесправник на BMW пытался скрыться от ГАИ в лесу под Минском

Экипаж специального подразделения по обеспечению безопасности дорожного движения УВД на ул. Центральной, 2 в деревне Бровки (Минский район) заблаговременно подал сигнал остановиться. Однако водитель данное требование проигнорировал, после чего увеличил скорость и попытался скрыться. Правоохранители начали преследование.
«Вскоре на 18 км автодороги M-14 Минского района автомобиль BMW 740 был остановлен. Водитель, выйдя из салона автомобиля начал убегать в лес, но вскоре был задержан», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале «ГАИ Минщины».
Как выяснили правоохранители, беглецом оказался 37-летний житель Минского района, который ранее был лишен водительских прав.
«Правонарушение совершенно повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение», — утонили в ГАИ.
По факту произошедшего составлено два административных протокола. BMW помещен на штрафную стоянку, а беглец — в изолятор временного содержания.
Инцидент, о котором стало известно сегодня, произошел поздно вечером в среду, 14 января.