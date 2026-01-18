Ричмонд
Молодая петербурженка хотела избить полицейского шваброй

Девушка стала фигуранткой уголовного дела.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 28-летней девушки. Она стала фигуранткой дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Инцидент с ее участием произошел в субботу утром, 17 января. Девушку досматривали в отделе полиции, не уточняется, по какой причине.

Петербурженка с силой дернула за пальцы кистей во время досмотра сотрудницу правоохранительных органов. Далее задержанная ударила ей ногой в живот и по туловищу.

«После этого не менее трех раз замахнулась шваброй, намереваясь нанести удары. После инцидента сотруднице полиции потребовалась медицинская помощь», — рассказали в пресс-службе петербургского Следкома.

В ближайшее время фигурантке дела должны избрать меру пресечения.