Молодая петербурженка хотела избить полицейского шваброй

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 28-летней девушки. Она стала фигуранткой дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Инцидент с ее участием произошел в субботу утром, 17 января. Девушку досматривали в отделе полиции, не уточняется, по какой причине.
Петербурженка с силой дернула за пальцы кистей во время досмотра сотрудницу правоохранительных органов. Далее задержанная ударила ей ногой в живот и по туловищу.
«После этого не менее трех раз замахнулась шваброй, намереваясь нанести удары. После инцидента сотруднице полиции потребовалась медицинская помощь», — рассказали в пресс-службе петербургского Следкома.
В ближайшее время фигурантке дела должны избрать меру пресечения.