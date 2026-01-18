Обломки беспилотника повредили ЛЭП на Кубани

«В Брюховецком районе обломки беспилотника повредили линию электропередачи. Фрагменты БПЛА упали в Большебейсугском сельском поселении. Пострадавших нет. Место оцеплено», — говорится в сообщении.
В оперштабе уточнили, что аварийная бригада устраняет повреждения линии электропередачи.
