Обломки беспилотника повредили ЛЭП на Кубани

КРАСНОДАР, 18 янв — РИА Новости. Обломки беспилотника повредили линию электропередачи в Брюховецком районе Краснодарского края, аварийная бригада устраняет повреждения, сообщает оперативный штаб региона.

Источник: © РИА Новости

«В Брюховецком районе обломки беспилотника повредили линию электропередачи. Фрагменты БПЛА упали в Большебейсугском сельском поселении. Пострадавших нет. Место оцеплено», — говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что аварийная бригада устраняет повреждения линии электропередачи.

