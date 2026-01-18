Ричмонд
Белорус попал под уголовное дело за проданный в 2020 году ноутбук за доллары

Житель Могилева продал пять лет назад ноутбук за доллары и попал под уголовку.

Источник: Комсомольская правда

В 2020 году могилевчанин продал ноутбук, за который с ним рассчитались долларами. Спустя годы мужчина решил обналичить купюру, но кассир банка вызвала милицию.

Судебная экспертиза установила, что предоставленная мужчиной купюра 100 долларов — фальшивая.

Мужчина рассказала, как ему попали доллары, и подчеркнул, что даже не подозревал, что это подделка. По данному факту возбудили уголовное дело.

В управлении Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области рассказали, что чаще всего на экспертизу поступают фальшивые доллары и российские рубли. Фальшивомонетчики, в основном, подделывают купюры на электрофотографических и струйных принтерах, используя красящие вещества различных цветов, имитируя лишь внешний вид денег и отдельные элементы защиты.

— Такие подделки легко устанавливаются в ходе экспертного исследования, — констатировали в ГКСЭ.