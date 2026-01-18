Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре человека погибли на пожаре под Могилевом

МИНСК, 18 янв — Sputnik. Четыре человека погибли на пожаре в частном жилом доме в Могилевском районе, сообщили в пресс-службе МЧС, которая опубликовала кадры с места трагедии.

Источник: Telegram / Государственный комитет судебных экспертиз

Сообщение о пожаре в деревне Большое Хоново поступило в субботу в 23.42. Сотрудники МЧС, которые прибыли на место происшествия, обнаружили, что дом горел открытым пламенем, внутри здания наблюдалось плотное задымление.

«В одной из комнат работники МЧС обнаружили четырех погибших», — сообщили в МЧС.

Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Спасатели напомнили, что в период сильных морозов увеличивается риск пожаров в жилом секторе. Они обратили внимание, что чаще всего несчастные случаи происходят в жилых домах из-за неосторожного обращения с огнем и несоблюдения правил пожарной безопасности.

Правила безопасности

Спасатели напомнили ключевые правила безопасного поведения для предотвращения пожаров.

  • не курите в квартире (доме), тем более в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения;
  • не используйте в качестве пепельницы бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет — они могут воспламениться;
  • не бросайте даже потушенные сигареты в мусорные ведра, с балконов и лоджий;
  • следите, чтобы пепел не попал на горючие вещи или пол;
  • используйте только исправные печи и другие приборы отопления;
  • не допускайте перекала печи;
  • не перегружайте электросеть, используйте исправные электроприборы;
  • будьте предельно осторожны при использовании открытого огня;
  • установите автономные пожарные извещатели, способные на ранней стадии предупредить беду.