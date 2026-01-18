Четыре человека погибли на пожаре под Могилевом

Сообщение о пожаре в деревне Большое Хоново поступило в субботу в 23.42. Сотрудники МЧС, которые прибыли на место происшествия, обнаружили, что дом горел открытым пламенем, внутри здания наблюдалось плотное задымление.
«В одной из комнат работники МЧС обнаружили четырех погибших», — сообщили в МЧС.
Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.
Спасатели напомнили, что в период сильных морозов увеличивается риск пожаров в жилом секторе. Они обратили внимание, что чаще всего несчастные случаи происходят в жилых домах из-за неосторожного обращения с огнем и несоблюдения правил пожарной безопасности.
Правила безопасности
Спасатели напомнили ключевые правила безопасного поведения для предотвращения пожаров.
- не курите в квартире (доме), тем более в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения;
- не используйте в качестве пепельницы бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет — они могут воспламениться;
- не бросайте даже потушенные сигареты в мусорные ведра, с балконов и лоджий;
- следите, чтобы пепел не попал на горючие вещи или пол;
- используйте только исправные печи и другие приборы отопления;
- не допускайте перекала печи;
- не перегружайте электросеть, используйте исправные электроприборы;
- будьте предельно осторожны при использовании открытого огня;
- установите автономные пожарные извещатели, способные на ранней стадии предупредить беду.