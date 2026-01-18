Четыре человека погибли на пожаре под Могилевом

Спасатели напомнили, что в период сильных морозов увеличивается риск пожаров в жилом секторе. Они обратили внимание, что чаще всего несчастные случаи происходят в жилых домах из-за неосторожного обращения с огнем и несоблюдения правил пожарной безопасности.