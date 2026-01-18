Ричмонд
МВД предупредило о новой схеме мошенников с совместными поездками

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Мошенники начали активно использовать схему с совместными поездками в отдаленные населенные пункты, присылая в мессенджеры вместо ссылки на бронирование фишинговую, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

«В начале года снова наблюдается активное использование злоумышленниками схемы с совместными поездками. В чатах и специализированных сообществах аферисты размещают предложения о поиске попутчиков, выбирая при этом маршруты из отдаленных или труднодоступных населенных пунктов», — говорится в сообщении управления в канале на платформе Max.

В ведомстве отметили, что после отклика жертвы диалог переводят в мессенджер, где под предлогом бронирования места направляют фишинговую ссылку.

Правоохранители посоветовали планировать поездки заранее и пользоваться услугами официальных перевозчиков.