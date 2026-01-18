МВД предупредило о новой схеме мошенников с совместными поездками

«В начале года снова наблюдается активное использование злоумышленниками схемы с совместными поездками. В чатах и специализированных сообществах аферисты размещают предложения о поиске попутчиков, выбирая при этом маршруты из отдаленных или труднодоступных населенных пунктов», — говорится в сообщении управления в канале на платформе Max.