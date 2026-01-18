После смертельного ДТП на трассе «Гатчина — Ополье» возбудили уголовное дело

Мужчину, управлявшего Porsche, задержали по делу о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). В МВД уточнили, что в 2025 году он 125 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.