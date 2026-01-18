Следователи начали проверку из-за коммунальной аварии в Иркутске

Напомним, прорыв трубы произошел в Первомайском сегодня днем. В результате была подтоплена проезжей часть, некоторые жилые дома остались без воды. На место оперативно прибыли специалисты для устранения последствий аварии. Позже водоснабжение в домах было восстановлено.