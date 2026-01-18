Следователи начали проверку из-за коммунальной аварии в Иркутске

IrkutskMedia, 18 января. Следователи начали проверку по факту коммунальной аварии в Свердловском районе Иркутска. В результате прорыва трубы в нескольких жилых комплексах отсутствовало водоснабжение.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, следователи устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Прокуратура Свердловского района также организовала проверку по сообщениям о перебоях в подаче водоснабжения в нескольких многоквартирных домах в микрорайоне Первомайский, и прилегающих жилых комплексах Марковского муниципального округа, а также подтоплении проезжей части.
В ходе надзорных мероприятий прокуратурой даст оценку исполнению законодательства в сфере водоснабжения, а также качеству предоставления коммунальных услуг. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Также прокуратура проконтролирует ход и результаты процессуальной проверки СК.
Напомним, прорыв трубы произошел в Первомайском сегодня днем. В результате была подтоплена проезжей часть, некоторые жилые дома остались без воды. На место оперативно прибыли специалисты для устранения последствий аварии. Позже водоснабжение в домах было восстановлено.