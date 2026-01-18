Ричмонд
На Урале за пьяную езду без прав был арестован водитель снегохода

На Урале водителя снегохода арестовали на 10 суток.

Источник: Комсомольская правда

Во время рейда в свердловском поселке Левиха задержали 19-летнего водителя снегохода. Инспекторы заметили, что молодой человек был нетрезвым. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

— Установлено, что он не имел права управления и никогда не проходил обучение на вождение. Инспекторы обнаружили явные признаки опьянения, — рассказали в ведомстве. — Освидетельствование показало рекордно высокую концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе — 1,101 миллиграмм на литр.

На мужчину составили административный протокол ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения не имея на это права управления». Его снегоход был помещен на спецстоянку. Материалы были переданы в суд. Инстанция рассмотрела их и наказала лихача. Так лихачу назначили десять суток административного ареста.