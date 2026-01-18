На Урале за пьяную езду без прав был арестован водитель снегохода

На мужчину составили административный протокол ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения не имея на это права управления». Его снегоход был помещен на спецстоянку. Материалы были переданы в суд. Инстанция рассмотрела их и наказала лихача. Так лихачу назначили десять суток административного ареста.