В Уфе супружеская ссора привела к пожару: возбуждено уголовное дело

Вчера утром, 17 января, в Уфе по адресу на улице Ферина произошел пожар. При осмотре места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что возгорание случилось в результате поджога.
Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, согласно предварительной версии, причиной ЧП стал бытовой конфликт. 40-летняя хозяйка квартиры утром поругалась со своим мужем. После ссоры мужчина, будучи пьяным, с помощью горючей жидкости поджег жилое помещение.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.