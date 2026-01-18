Ричмонд
В Уфе супружеская ссора привела к пожару: возбуждено уголовное дело

Пьяный уфимец поджег квартиру после ссоры с женой.

Источник: Комсомольская правда

Вчера утром, 17 января, в Уфе по адресу на улице Ферина произошел пожар. При осмотре места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что возгорание случилось в результате поджога.

Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, согласно предварительной версии, причиной ЧП стал бытовой конфликт. 40-летняя хозяйка квартиры утром поругалась со своим мужем. После ссоры мужчина, будучи пьяным, с помощью горючей жидкости поджег жилое помещение.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.

