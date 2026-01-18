Под Волгоградом «Форд» вылетел на встречку, двое погибли, еще двое в больнице

Два человека погибли и двое пострадали в страшной аварии в Клетском районе Волгоградской области, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по региону. Трагедия произошла днем, примерно в 14:28, на 138-м километре автодороги «Михайловка — Серафимович — Суровикино».
По предварительной информации, 26-летний водитель за рулем автомобиля «Форд Фокус» по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения. Там он лоб в лоб столкнулся с внедорожником «Фольксваген Туарег», который двигался в противоположном направлении.
Удар был такой силы, что водитель и пассажир «Форда» получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте еще до приезда медиков. Еще двух человек из второго автомобиля с различными повреждениями экстренно доставили в ближайшую больницу.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Специалистам предстоит установить все точные причины и обстоятельства произошедшего.