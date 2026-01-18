В Омске судимый искал покойного знакомого и заодно ограбил старушку

В Омске за ограбление квартиры пожилой женщины полиция задержала жителя Октябрьского округа. Об этом в воскресенье, 18 января, сообщила пресс-служба областного УМВД.
В ведомстве уточнили: потерпевшая подала заявлением о хищении имущества в отдел полиции № 6 УМВД по Омску, ей 71 год. Живет она также в Октябрьском округе на улице Товстухо.
Женщина сообщила, что в ее квартиру пришел молодой человек. Он искал ее младшего брата, хотя тот умер в начале января. «Гость» оттолкнул ее, забежал в комнату, схватил телефон и планшет со стола и убежал. Сумма ущерба составила 4 350 рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полиция выяснила личность 28-летнего омича и задержала его в Чкаловском поселке. Ранее он не раз был судим за кражи чужого имущества. Похищенное изъяли и вернули законной владелице.
Следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», наказание по ней предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Сейчас силовики проверяют причастность подозреваемого и к другим преступлениям на территории региона.
