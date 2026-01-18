В Омске судимый искал покойного знакомого и заодно ограбил старушку

Женщина сообщила, что в ее квартиру пришел молодой человек. Он искал ее младшего брата, хотя тот умер в начале января. «Гость» оттолкнул ее, забежал в комнату, схватил телефон и планшет со стола и убежал. Сумма ущерба составила 4 350 рублей.