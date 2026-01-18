Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фургон Почты России сгорел дотла на Кубани

Водитель и экспедитор не пострадали.

Источник: Отдел МВД России по Каневскому району

В ночь на 18 января в Краснодарском крае сгорел дотла фургон Почты России. Инцидент произошел в станице Каневской на улице Горького.

По информации местной полиции, машина внезапно загорелась, когда из нее вышли водитель и экспедитор. Пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания будут выяснять специалисты.

Полицейские обратились к водителям с рекомендацией следить за техническим состоянием своего автомобиля во избежание подобных инцидентов.

Ранее «Югополис» рассказывал об огненном ДТП в Анапе, которое произошло 17 декабря. На улице Ленина автомобиль Honda съехал с дороги на газон с клумбами и загорелся. За рулём находился 32‑летний мужчина, уроженец Хабаровского края. Он не пострадал.