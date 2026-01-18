Фургон Почты России сгорел дотла на Кубани

Ранее «Югополис» рассказывал об огненном ДТП в Анапе, которое произошло 17 декабря. На улице Ленина автомобиль Honda съехал с дороги на газон с клумбами и загорелся. За рулём находился 32‑летний мужчина, уроженец Хабаровского края. Он не пострадал.