Фургон Почты России сгорел дотла на Кубани

В ночь на 18 января в Краснодарском крае сгорел дотла фургон Почты России. Инцидент произошел в станице Каневской на улице Горького.
По информации местной полиции, машина внезапно загорелась, когда из нее вышли водитель и экспедитор. Пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания будут выяснять специалисты.
Полицейские обратились к водителям с рекомендацией следить за техническим состоянием своего автомобиля во избежание подобных инцидентов.
Ранее «Югополис» рассказывал об огненном ДТП в Анапе, которое произошло 17 декабря. На улице Ленина автомобиль Honda съехал с дороги на газон с клумбами и загорелся. За рулём находился 32‑летний мужчина, уроженец Хабаровского края. Он не пострадал.