Гадалка Галина похитила у жительницы Дзержинска 89 тысяч рублей

Жительница Дзержинска в попытках устроить жизнь сына с помощью гадалки осталась без 89 тысяч рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.
66-летняя пенсионерка нашла в интернете объявление об эзотерических и магических услугах. Женщина хотела получить помощь для своего сына и связалась с автором объявления, загадочной «Галиной».
Гадалка пообещала помочь пенсионерке с ее вопросом, после чего жительница Дзержинска перевела незнакомке 89 тысяч рублей. Затем «провидица» перестала выходить на связь. Обманутая пенсионерка обратилась в полицию.