СК проводит проверку после вынужденной посадки самолета в аэропорту Барнаула

«Барнаульским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что самолет, летевший из Сочи в Кемерово, приземлился в Барнауле из-за технической неисправности. По данным следователей, на борту находились 168 пассажиров и восемь членов экипажа. Пострадавших нет. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, рейс выполняла авиакомпания «Северный ветер». Самолет временно отстранили от эксплуатации.
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщал, что всех пассажиров разместили в гостинице аэропорта Барнаула. Их обеспечили питанием и питьем. В Барнаул из Санкт-Петербурга направлен другой борт. Планируется, что он вылетит в Кемерово в 21:55 (17:55 мск).