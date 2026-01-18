Ричмонд
СК проводит проверку после вынужденной посадки самолета в аэропорту Барнаула

БАРНАУЛ, 18 января. /ТАСС/. Следователи проводят проверку после вынужденной посадки пассажирского самолета, следовавшего из Сочи в Кемерово, в аэропорту Барнаула. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Источник: РИА "Новости"

«Барнаульским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самолет, летевший из Сочи в Кемерово, приземлился в Барнауле из-за технической неисправности. По данным следователей, на борту находились 168 пассажиров и восемь членов экипажа. Пострадавших нет. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, рейс выполняла авиакомпания «Северный ветер». Самолет временно отстранили от эксплуатации.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщал, что всех пассажиров разместили в гостинице аэропорта Барнаула. Их обеспечили питанием и питьем. В Барнаул из Санкт-Петербурга направлен другой борт. Планируется, что он вылетит в Кемерово в 21:55 (17:55 мск).