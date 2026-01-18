На Урале суд арестовал мужчину, который облил кислотой экс-сожительницу

Ужасный инцидент случился еще 12 января. Нападение случилось на лестнице, ведущей в паркинг жилого комплекса. Именно в этом месте нет камер видеонаблюдения.
По предварительным данным, подозреваемый облил кислотой бывшую сожительницу. На месте происшествия были обнаружены улики: осколки бутылки и следы химического вещества. На выручку женщине пришли соседи, которые в это время выходили из дома. С ожогами ее доставили в больницу.
Суд заключил мужчину под стражу по 11 марта 2026 года включительно. Постановление вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами.