На Урале суд арестовал мужчину, который облил кислотой экс-сожительницу

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения мужчине, облившего кислотой женщину. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьями 30, 33, 105 УК РФ (покушение на организацию убийства, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Источник: Российская газета

Ужасный инцидент случился еще 12 января. Нападение случилось на лестнице, ведущей в паркинг жилого комплекса. Именно в этом месте нет камер видеонаблюдения.

По предварительным данным, подозреваемый облил кислотой бывшую сожительницу. На месте происшествия были обнаружены улики: осколки бутылки и следы химического вещества. На выручку женщине пришли соседи, которые в это время выходили из дома. С ожогами ее доставили в больницу.

Суд заключил мужчину под стражу по 11 марта 2026 года включительно. Постановление вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами.